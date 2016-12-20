В плену льда: на Житомирщине спасают пару лебедей, пострадавших от морозов

Об этом говорится в сюжете ТСН на 1+1.

У лебедя, которого спасатели назвали Иваном, повреждены крылья, он не может летать. Его забрал к себе местный житель.

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Подруга лебедя осталась на реке.

«Горожане говорят, что без своей второй половинки она никуда не полетит», - отмечается в сюжете.

Местные думают, как спасти ее, а спасатели обещают на днях словить и поселить вместе со вторым лебедем.

Ранее на Ивано-Франковщине спасли очередного молодого лебедя, который выбился из сил посреди зимнего озера.