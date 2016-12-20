Лошадей Пржевальского из приюта на Киевщине переселили на территорию будущего нацпарка (фоторепортаж)

Об этом сообщается на странице приюта в Facebook.

"С декабря 2016 года у Приюта лошадей Пржевальского новый адрес - теперь мы находимся в Сухолучье, на территории будущего Национального природного парка "Днепровско-Тетеревский", под опекой координатора зоопарка "Межигорья" Сергея Григорьева", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас животные находятся в условиях, максимально приближенных к "дикой" среде обитания - вольер в лесу, общей площадью почти 18 гектаров.

При этом все желающие могут проведать лошадей, предварительно договорившись об этом с координатором проекта.

Как ранее сообщало Минэкологии, Национальный парк планируется создать на территории Днепровско-Тетеревского государственного лесоохотничьего хозяйства в северной части Киевской области на территории Вышгородского и Иванковского районов общей площадью 30402,3 га.

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В перспективе национальный природный парк "Днепровско-Тетеревский" вместе Чернобыльским радиационно-экологическим биосферным заповедником, природным заповедником "Древлянский" и другими территориями составят украинскую часть трансграничного украинско-белорусского биосферного резервата Центрального Полесья.

Отметим, что приют для лошадей Пржевальского был создан в 2015 году после того, как несколько животных самовольно покинули охранную зону на территории Чернобыльской зоны.

Учитывая, что для лошадей возникла угроза в связи с близостью к людям, а вернуть на территорию Чернобыльской зоны их не удалось, было принято решение поселить их на территории приюта.

Лошадь Пржевальского - подвид дикой лошади, обитающий в Азии, относится к вымирающим видам. Сейчас в мире насчитывается около двух тысяч особей, и вся эта популяция происходит от нескольких животных, отловленных в начале XX века в Джунгарии. Потомки тех лошадей уже на протяжении многих поколений разводятся в неволе, в зоопарках и заповедниках мира. В начале 1990-х несколько лошадей в качестве эксперимента были выпущены в украинскую зону отчуждения Чернобыльской АЭС, где они стали активно размножаться. Сейчас там их стало около ста особей.

Как сообщал УНИАН, в августе 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о заповедниках в Чернобыльской зоне.