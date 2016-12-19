"Там, где не ступала нога человека": ученые неожиданно нашли более 150 новых видов животных и растений

Об этом сообщает портал wwf.panda.org.

Всего было открыто три млекопитающих, девять амфибий, 11 рыб, 14 рептилий и 126 растений. Среди новых видов мохнатая летучая мышь, тритон с красно-черными отметинами, геккон в бледно-голубую крапинку, змея с переливающейся радугой чешуей и колючая древесная ящерица. Новые виды были обнаружены в Камбодже, Лаосе, Таиланде, Вьетнаме и Мьянме, в глубине лесов и высоко в горах, там, куда человеку сложно добраться.

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Одной из причин поиска новых видов стала нелегальная торговля редкими животными и растениями: чтобы защитить их, ученым сначала надо знать, где они обитают. Ученые постоянно исследуют этот регион, в период с 1997 по 2015 год они обнаружили здесь 2409 ранее неизвестных видов животных и растений.