На Житомирщине спасли двух лебедей, примерзших ко льду

В службу позвонил местный житель, проживающий неподалеку от водоема. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Facebook.

Спасатели прибыли на место и установили, что на расстоянии 15 метров от берега находятся два лебедя, которые примерзли на льду, к тому же у одного из них было сломано крыло. Поскольку лед был слишком тонким, спасатели с помощью спиннинга и сетки сумели поймать птиц и подтянули их к берегу.

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Отмечается, что человек, который заметил лебедей, согласился ухаживать за ними до самой весны и с первым теплом они вернутся на свободу.

Ранее на Ивано-Франковщине спасли очередного молодого лебедя, который выбился из сил посреди зимнего озера.