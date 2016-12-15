В Херсонской области освободили примерзшую ко льду стаю лебедей

Как УНИАН в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области, на место происшествия выехали спасатели.

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Они на резиновой лодке пробрались сквозь заросли камыша и аккуратно разбили тонкий слой льда. Это помогло стае лебедей освободиться из ледяной ловушки и взлететь в небо.

Ранее на р.Стугна в городе Васильков полицейские освободили из ледяного плена лебедя.