Праздник приближается: в лондонском зоопарке животные получили рождественские подарки (фоторепортаж)

18:10, 15 декабря 2016
Спасение видов
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Праздничные лакомства уже получили тигры и сурикаты.

В лондонском зоопарке животным уже презентовали рождественские подарки.

Так, праздничные лакомства получили тигры и сурикаты.

Отметим, британцы празднуют Рождество уже через 10 дней.

Как сообщал УНИАН, на днях в сиднейском зоопарке Таронга впервые показали шестерых детенышей сурикатов, которые родились в начале ноября.

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Теги: #экология#фоторепортаж#Лондон#зоопарк#сурикат#тигр