Праздник приближается: в лондонском зоопарке животные получили рождественские подарки (фоторепортаж)
18:10, 15 декабря 2016Спасение видов
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Праздничные лакомства уже получили тигры и сурикаты.
В лондонском зоопарке животным уже презентовали рождественские подарки.
Так, праздничные лакомства получили тигры и сурикаты.
Отметим, британцы празднуют Рождество уже через 10 дней.
Как сообщал УНИАН, на днях в сиднейском зоопарке Таронга впервые показали шестерых детенышей сурикатов, которые родились в начале ноября.
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