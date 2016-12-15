На Киевщине полицейские освободили из ледяного плена лебедя (видео)

Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции Киевской области.

Сказано, что возвращаясь с очередного вызова, полицейские заметили на реке Стугна подозрительное движение. Патрульные бросились проверить, не попал ли под лед человек, но вместо этого увидели лебедя, который вмерз в лед. Придерживаясь всех мер безопасности во время пребывания на тонком льду, правоохранители осторожно освободили птицу из ледяного плена и перенесли его не берег.

Патрульные сразу же завернули лебедя в ткань и на служебном автомобиле доставили в отдел полиции, где обогрели, напоили и накормили.

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Также молодую птицу, которая не смогла улететь в теплые края к наступлению морозов и осталась замерзать на водоеме, оперативно осмотрел врач-ветеринар. К счастью, лебедь уже отогрелся и его жизни ничего не угрожает.

По договоренности, сегодня полицейские передадут птицу в специализированное фермерское хозяйство в сел. Ковалевка, гдеза ним будут ухаживать специалисты.