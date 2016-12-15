National Geographic выложил в сеть лучшие фото животных за последний год (фотогалерея)
13:07, 15 декабря 2016Спасение видов
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Фото были отобраны или собственно со страниц журнала, или с сайта.
Журнал National Geographic, проведя анализ, выложил в сеть лучшие фото животных, которые появлялись на страницах журнала или на сайте в течение последнего года.
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Информация об этом представлена на сайте National Geographic.
В отборе принимали участие 91 фотограф, 107 тем или рассказов и 2 миллиона 290 тысяч 225 фотографий.
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