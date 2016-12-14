На Харьковщине спасли лося, который не смог выбраться из реки (фото)
19:20, 14 декабря 2016Спасение видов
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14 декабря в Службу спасения Харьковской области поступило сообщение от случайных свидетелей о том, что вблизи с. Донецкое Изюмского района в реке Северский Донец находится взрослый лось, который не может выбраться на берег.
ГСЧСовцы спасают лося / facebook.com/MNS.GOV.UA
Как сообщает пресс-служба ведомства, к месту происшествия прибыли спасатели пожарной части, где уже собралось несколько жителей с. Донецкое, которые пытались помочь животному.
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Лось не смог самостоятельно выбраться на берег реки / facebook.com/MNS.GOV.UA
По данным пресс-службы, наверное, лось пытался переплыть реку, но, добравшись до противоположного берега, не смог на него выбраться.
Спасенный лось / facebook.com/MNS.GOV.UA
Так, спасатели обвязали животное конструкцией из спасательного пояса и веревки и с помощью спасательного автомобиля вытащили на твердую поверхность.
После того, как “спасенный” пришел в сознание, он побежал в лес. Видимых повреждений животное не получило.
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