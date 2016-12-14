На Харьковщине спасли лося, который не смог выбраться из реки (фото)

Как сообщает пресс-служба ведомства, к месту происшествия прибыли спасатели пожарной части, где уже собралось несколько жителей с. Донецкое, которые пытались помочь животному.

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По данным пресс-службы, наверное, лось пытался переплыть реку, но, добравшись до противоположного берега, не смог на него выбраться.

Так, спасатели обвязали животное конструкцией из спасательного пояса и веревки и с помощью спасательного автомобиля вытащили на твердую поверхность.

После того, как “спасенный” пришел в сознание, он побежал в лес. Видимых повреждений животное не получило.