Сезон спасения лебедей: на этот раз молодую обессиленную птицу спасли на Ивано-Франковщине (фоторепортаж)

Об этом сообщил Центр реабилитации Диких животных Галицкого НПП в своем Facebook.

"Птица в тяжелом состоянии: обессиленный, потерял массу тела. Позвонил житель с. Залуква Наконечный Александр. Помогали спасать сотрудники Галицкой спасательной станции. Сейчас лебедь на лечении в Центре реабилитации Диких животных Галицкого НПП", - рассказывают экологи.

Отметим, что в этом году уже было немало сообщений о спасении обессиленных лебедей – то ли виноват ранний приход зимы, то ли об этом просто больше говорят.

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В частности, только под Киевом в течение последних нескольких недель спасли восьмерых лебедей. Сейчас все они находятся в зоопарке "Межигорье" под Киевом, где птицы останутся на зиму, ведь многие из них не смогут выжить на воле из-за травмирования.

Куратор зоопарка Сергей Григорьев тем временем разместил в сети свежие фото спасенных лебедей.