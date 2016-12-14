В австралийском зоопарке показали шестерых детенышей сурикатов (фото)
13:04, 14 декабря 2016Спасение видов
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В сиднейском зоопарке Таронга впервые показали шестерых детенышей сурикатов, которые родились в начале ноября.
В австралийском зоопарке показали детенышей сурикатов / taronga.org.au
Это был самый большой помет сурикатов в истории зоопарка.
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Пол малышей можно будет подтвердить только после первого ветеринарного осмотра, который пройдет в начале января, но сотрудники зоопарка предполагают, что в помете родились три мальчика и три девочки.
Пока детеныши живут в вольере вместе со своими родителями и с каждым днем становятся все активнее.
Напомним, панды-близнецы из зоопарка Атланты получили имена. В интернет-голосовании, которое устроил зоопарк, приняли участие 23 тысячи человек. Малышей назвали Я Лунь и Кси Лунь, что в переводе означает "элегантный" и "счастливый".
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