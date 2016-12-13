Некоторые виды атлантических рыб приспособились к загрязненной воде - ученые

С их исследованием можно ознакомиться в журнале Science, передает "Газета.Ru".

Исследователи секвенировали геномы около 400 рыб из загрязняемых на протяжении многих лет вод штатов Массачусетс, Коннектикут, Нью-Джерси и Вирджиния. Местная рыба оказалась в 8000 раз более устойчива к токсичным промышленным отходам, чем любая другая.

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Ей удалось выжить благодаря большому количеству генетических вариаций - их у карпозубых оказалось больше, чем у каких-либо других позвоночных. Чем больше у вида генетических вариаций, тем быстрее он эволюционирует. Это и помогло рыбам быстро адаптироваться к загрязненной среде.

Рыба из загрязненных вод не представляет интереса для рыбаков, но полученные учеными результаты делают ее важным объектом исследований. Ученые предостерегают от излишнего оптимизма: несмотря на то, что этим рыбам удалось приспособиться к негативным последствиям деятельности человека, колоссальное множество других видов на это не способно.