Панды-близнецы из зоопарка Атланты получили имена (видео)

По китайской традиции панды получили имена на сотый день после рождения, говорится в сюжете ТСН.

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В интернет-голосовании, которое устроил зоопарк, приняли участие 23 тысячи человек. Малышей назвали Я Лунь и Кси Лунь, что в переводе означает "элегантный" и "счастливый".

Напомним, ранее в Китае отмечали рекордное количество появившихся на свет панд. План восстановления популяции этого редкого вида животных оказался перевыполненным.