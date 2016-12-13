Панды-близнецы из зоопарка Атланты получили имена (видео)

13:33, 13 декабря 2016
Спасение видов
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В зоопарке Атланты (США) отметили именины панд-близнецов.

Панды-близнецы из зоопарка Атланты / facebook.com Zoo Atlanta

По китайской традиции панды получили имена на сотый день после рождения, говорится в сюжете ТСН.

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В интернет-голосовании, которое устроил зоопарк, приняли участие 23 тысячи человек. Малышей назвали Я Лунь и Кси Лунь, что в переводе означает "элегантный" и "счастливый".

Напомним, ранее в Китае отмечали рекордное количество появившихся на свет панд. План восстановления популяции этого редкого вида животных оказался перевыполненным.

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Теги: #США#панда#зоопарк