Ученые: из-за глобального потепления северные олени теряют вес

Более подробно они описали свое исследование в статье, опубликованной в журнале Global Change Biology, передает "Газета.Ru".

Шестнадцатилетнее наблюдение за оленями на норвежском острове Шпицберген показало, что за этот период средняя масса оленей уменьшилась на 12%.

На Шпицбергене снег обычно покрывает землю восемь месяцев в году. В сочетании с низкими температурами это сдерживает рост травы в июне и июле. Однако средняя температура воздуха увеличилась на 1,5°C, из-за чего пастбища стали более плодородными, и самки оленей, получая больше пищи, смогли зачинать больше оленят.

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Но в холодное время года потепление вызывает дожди, подтаявший снег замерзает, превращаясь в толстую ледяную корку и не давая оленям добраться до еды.

Поэтому голодающие беременные самки часто рожают недоношенных детенышей, из которых выживают те, кому не требуется много пищи. Таким образом, с 1994 по 2010 год средний вес оленей уменьшился с 55 до 48 кг.

Северные олени, впрочем, не самые пострадавшие от глобального потепления арктические животные. Так, количество белых медведей, по расчетам ученых, через несколько десятков лет сократится на треть.