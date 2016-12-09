В Киеве прошла акция с требованием усилить наказание за жестокое обращение с животными (фоторепортаж)
13:40, 09 декабря 2016Спасение видов
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Сегодня, 9 декабря, возле здания Верховной Рады Украны прошла акция с требованием усилить наказание за жестокое обращение с животными.
В Киеве прошла акция за усиление наказания за жестокое обращение с животными / УНИАН
Зоозащитники требовали принять законопроект об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными.
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Участники акции держали плакаты с различными лозунгами: "Виновны живодеры, убитые - нет", "Мы в ответе за тех, кого приручили", "Они не умеют говорить, они хотят жить" и др. Многие зоозащитники пришли на акцию с собаками.
Напомним, 30 ноября возле здания Верховной Рады Украины прошла акция-протест против отмены моратория на экспорт леса-кругляка.
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