В Киеве прошла акция с требованием усилить наказание за жестокое обращение с животными (фоторепортаж)

Зоозащитники требовали принять законопроект об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными.

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Участники акции держали плакаты с различными лозунгами: "Виновны живодеры, убитые - нет", "Мы в ответе за тех, кого приручили", "Они не умеют говорить, они хотят жить" и др. Многие зоозащитники пришли на акцию с собаками.

Напомним, 30 ноября возле здания Верховной Рады Украины прошла акция-протест против отмены моратория на экспорт леса-кругляка.