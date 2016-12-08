В Танзании премьер дал чиновникам сутки, чтобы раскрыть загадочную пропажу носорога

20:12, 08 декабря 2016
Спасение видов
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Премьер Танзании Кассим Маджалива дал чиновникам, отвечающим за охрану дикой природы, сутки на то, чтобы найти черного носорога по кличке Джон.

Носорога ищут живым или мертвым / Фото Andrew Osborne via flickr.com

Маджалива заявил, что за это время они должны либо установить местонахождение животного, либо, если оно убито, предоставить его рог, передает Русская служба Би-би-си.

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Носорог пропал из одного из танзанийских национальных парков 3 месяца назад. По некоторым данным, чиновники могли быть причастны к продаже носорога Джона в частный зоопарк за 90 тысяч долларов.

Популяция носорогов в Танзании значительно сократилась за последние годы из-за деятельности браконьеров, которые продают носорожьи рога в Азию (считается, что они обладают целебными свойствами).

Как сообщал УНИАН в августе, в Зимбабве собрались удалить 700 носорогам рога, чтобы они не привлекали браконьеров.

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Теги: #Африка#носорог