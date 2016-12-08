В Танзании премьер дал чиновникам сутки, чтобы раскрыть загадочную пропажу носорога
Премьер Танзании Кассим Маджалива дал чиновникам, отвечающим за охрану дикой природы, сутки на то, чтобы найти черного носорога по кличке Джон.
Маджалива заявил, что за это время они должны либо установить местонахождение животного, либо, если оно убито, предоставить его рог, передает Русская служба Би-би-си.
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Носорог пропал из одного из танзанийских национальных парков 3 месяца назад. По некоторым данным, чиновники могли быть причастны к продаже носорога Джона в частный зоопарк за 90 тысяч долларов.
Популяция носорогов в Танзании значительно сократилась за последние годы из-за деятельности браконьеров, которые продают носорожьи рога в Азию (считается, что они обладают целебными свойствами).
Как сообщал УНИАН в августе, в Зимбабве собрались удалить 700 носорогам рога, чтобы они не привлекали браконьеров.