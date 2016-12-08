Австралию атакуют колонии красных муравьев: чиновники говорят об угрозе жизням, экономике и окружающей среде

Об этом сообщает "Газета Ru" со ссылкой на BBC.

Они могут стать самыми опасными местными вредителями и нанести стране больший ущерб, чем дикие кролики, тростниковые жабы и лисы вместе взятые. По оценкам экспертов, количество случаев анафилактических реакций из-за укусов муравьев может дойти до 3 тыс. в год.

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Колонии красных муравьев попали в Австралию в 2001 году через морской порт Брисбен. Они наводнили юго-восток Квинсленда и сейчас подбираются к Новому Южному Уэльсу. Укусы красных муравьев могут вызывать аллергические реакции, иногда – смертельные. Так, в США насчитывается более 80 смертей, вызванных укусами этих насекомых. «Огненные муравьи могут нанести удар по нашей экономике, нашей окружающей среде, нашей системе здравоохранения и нашему образу жизни», – считает Эндрю Кокс, генеральный директор Совета по инвазивным видам.

По словам представителя Федерального министерства сельского хозяйства Барнаби Джойса, на истребление муравьев уже было потрачено $328 млн. Дальнейшее финансирование будет обсуждаться на собрании министров в мае.