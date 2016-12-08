В Хмельницком неравнодушные горожане спасают от морозов стаю диких лебедей (видео)

14:27, 08 декабря 2016
Спасение видов
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Люди готовят помещение, где лебеди могли бы перезимовать.

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В Хмельницком люди спасают стаю из около 100 диких лебедей от голодной смерти и морозов. Почти всю водоем уже сковал лед. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Голод птицам не донимает, ведь горожане постоянно подкармливают диких птиц хлебом и зерном. Сейчас уже замерз почти весь водоем. У берегов образовался лед толщиной десять сантиметров. В ближайшие дни синоптики обещают усиление морозов. Люди готовят помещение, где лебеди могли бы перезимовать, однако надеются, что птицы все же полетят искать более теплую воду.

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