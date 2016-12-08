Жирафов включили в список видов, которым грозит вымирание

По данным Международного союза охраны природы (IUCN) в 1985 году популяция насчитывала от 152 до 163 тысяч особей, сейчас она сократилась до примерно 98 тысяч, передает Русская служба BBC.

В международном списке видов животных, находящихся под угрозой (Красная книга), жирафы теперь указаны как животные "в уязвимом положении". Ранее они числились как "находящиеся под наименьшей угрозой".

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"Хотя жирафов часто можно увидеть на сафари, в СМИ и в зоопарках, люди - в том числе экологи - не понимают, что эти удивительные животные медленно исчезают", - заявил представитель IUCN Джулиан Феннесси.

Также сообщается, что специалисты повысили степень угрозы для африканских попугаев жако: теперь они фигурируют в Красной книге как особи, находящиеся "в опасности".

Напомним, в этом году в Японии умерло гораздо больше мечехвостов, чем обычно.