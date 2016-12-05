Пограничники спасли из снежного плена двух аистов (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы в своем Facebook.

"На полигоне Учебного центра военнослужащие Госпогранслужбы заметили в снегу двух аистов, которым не хватило сил улететь в теплые края. Птицы были слабыми, но людей не боялись. Пограничники забрали их в учебное заведение, чтобы спасти от холода и голода. Там они прожили несколько дней, аппетит у них был хороший и они охотно шли на контакт. Но пора прощаться, ведь птицы должны быть в руках специалистов. Поэтому сегодня они переданы на временное место проживания - Черкасский местный зоопарк. Сотрудники зоопарка поблагодарили всех неравнодушных, которые не проходят мимо раненых животных и пытаются их спасти", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове спасли привезенную из Одессы раненую летучую мышь.