Снег и холод не помеха: Киевский зоопарк показал жизнь своих обитателей зимой (фото)

Однако как уверяют в столичном зоопарке, даже в этот период здесь можно увидеть много интересного.

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Как видим, холода и снег не помешали жителям зоопарка.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2016 года стало известно, что Киевский зоопарк получил возможность вернуться в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов, из которой был исключен в 2007 году за плохие условия содержания животных.