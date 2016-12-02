На Харьковщине стало больше бобров (фото)

Такие результаты V Ежегодного учета бобров в НПП «Слобожанский» (Харьковская область, Краснокутский район), осуществленного при поддержке Национального экологического центра Украины и участии Харьковского областного отделения НЭЦУ.

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Как отмечают экологи, такой результат оказался для них неожиданным, поскольку в этом году количество зимовальных участков бобров является наибольшим за последние пять лет. Большинство новых участков, в сравнении с прошлым годом, заняты молодыми животными, которые покинули свои семьи. Задержатся ли они на водоемах, смогут ли удачно начать самостоятельную жизнь — покажет следующий год.

Как отмечают в Харьковском отделении НЭЦУ, на учеты бобров в НПП «Слобожанский» приехали волонтеры из Западной, Восточной и Центральной Украины. Для всех участников в первый день проводился тренинг по методике учета и знакомство с особенностями биологии и экологии крупнейшего грызуна Украины.

Для определения количества особей в семейных группах бобров учеты проводят в конце осени – начале зимы, во время крупнейшей кормозаготовительной деятельности. На исследуемом семейном участке животных измеряют диаметры всех деревьев и кустов, на которых заметны свежие следы зубов бобров. Также измеряют следы от резцов для определения возраста животных в бобровой семье.

Главная цель учетов — наблюдать за состоянием популяции бобра европейского, от деятельности которого зависят водные экосистемы парка. Присутствие бобров и создание ими водоемов увеличивает количество птиц, земноводных, рыб; сохраняет и очищает пресную воду, способствует поднятию уровня грунтовых вод. К сожалению, из-за нарушения мест обитания, загрязнение водоемов, изменение климата жизни этих животных во многих местах Украины могут быть в опасности.