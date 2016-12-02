Веган-активистка из Канады купила гигантского лобстера и выпустила его в Антлантику (фото, видео)

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Лобстер весом 10,4 кг попал в ресторан морепродуктов, где ему дали имя Король Луи.

Совладелец ресторана Кэтрин Макдональд говорит, что этому лобстеру длиной 1,2 метра могло быть 100 лет, а его невероятные размеры свидетельствуют о том, что "для него не представлял угрозы ни один хищник - кроме человека".

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По словам Макдональд, обычно большими считаются лобстеры весом выше 1,3 кг, что равняется примерно размеру одной клешни Короля Луи.

Веган-активистка Кэти Конклин решила, что цена в 230 канадских долларов - небольшая плата за то, чтобы гигантский лобстер не был съеден, а вернулся обратно в дикую природу. Кэти надеется, что теперь "у него есть второй шанс на счастливую жизнь".

Рыбак Родни Макдональд прокричал "спасибо, Кэти", когда выкидывал лобстера обратно в океан с борта лодки.