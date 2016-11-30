В Харькове спасали привезенную из Одессы раненую летучую мышь (фото)
13:44, 30 ноября 2016Спасение видов
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В автобусе из Одессы в Харьков привезли летучую мышь со сломанным крылом.
Летучая мышь пока находится на реабилитации / 057.ua
Летучую мышь со сломанным крылом передали специалистам Центра реабилитации рукокрылых, пишет 057.ua.
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"Наш сотрудник отвез ее к ветеринару, крыло пришлось ампутировать. Однако сейчас летучая мышь чувствует себя хорошо", - отметили в Центре.
Согласно сообщению, летучая мышь пока находится на реабилитации.
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