Самцы мартышек доверяют самкам больше, чем себе - ученые

Об этом сообщает Rosbalt.

Услышав тревожные крики самок, специфически предупреждающие о типе хищника, самцы реагируют в соответствии с типом крика самки, а не с криком хищника, который они услышали сами.

Мартышки диана, обитающие в Западной Африке, живут группами, состоящими из одного самца-вожака, его гарема из нескольких самок и детенышей. Когда рядом появляется хищник, самец защищает свою группу, кидаясь на хищника и пытаясь его отогнать.

О появлении хищника или другой опасности мартышки предупреждают друг друга тревожными криками. Помимо «универсального» сигнала тревоги, предупреждающего о любой опасности (приближение другой группы мартышек, падающее дерево), у мартышек диана есть два специфических крика для предупреждения о хищниках. Один тип крика означает «Опасность, внизу леопард!», а другой тип — «Опасность, сверху хищная птица!».

Услышав один из двух сигналов, мартышки реагируют соответствующим образом: смотрят (или, в случае самцов, кидаются) либо вниз, либо вверх. Таким же образом они реагируют, услышав звуки, которые издают сами хищники: рычание леопарда или крики венценосного орла (обычного охотника на обезьян в Африке).

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Крики, предупреждающие о хищниках, издают и самцы, и самки. При этом тревожные крики характеризуются половым диморфизмом (то есть отличаются у самцов и самок). Самцы, хотя и издают тревожные сигналы сами, обычно не приближаются к хищнику, пока к тревожным крикам не присоединятся самки их группы.

По словам ученых, самцы слепо доверяют самкам, поскольку стремятся показать им свою готовность защитить группу. Это, возможно, объясняется тем, что защитное поведение у самцов и самок подвергается действию разных видов отбора: у самцов — действию полового отбора (им важнее сохранить свою позицию хозяина гарема, доказав самкам свою способность их защитить), а у самок — родственному отбору (им важнее защитить себя и детей, оставив самцов разбираться с хищниками).