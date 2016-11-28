В Японии закрыли каток, ради которого заморозили 5 тысяч рыб (фото)

В Японии в воскресенье закрыли тематический проект, владельцы которого заморозили 5000 морских существ, чтобы украсить ледяной каток. Об этом пишет CNN.

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Тысячи морских рыб, крабов, моллюсков и других морских животных были вморожены в пол катка. Аттракцион в японском тематическом парке назвали "Замерзающий порт".

Аттракцион рекламировали как "первый в мире". На его странице в Facebook разместили фото рыб с подписью "…я тону… я задыхаюсь".

Этот проект вызвал бурю негодования в соцсетях, сообщил менеджер проекта Тошими Такеда.

"Мы были шокированы такой реакцией на каток, он был очень популярен, открылся две недели назад, у нас было беспрецедентное количество посетителей. Но мы получили огромное количество отзывов о проекте после того, как о нем написали СМИ, мы в шоке ... Простите нас за этот проект, мы приняли решение закрыть каток этой ночью", - сказал он.

"Но мы получили огромное количество отзывов о проекте, мы в шоке ... Простите нас за этот проект, мы приняли решение закрыть каток этой ночью".

Теперь каток разморозят, рыб извлекут, проведут "соответствующий религиозный обряд" и используют для удобрения.

Такеда добавил, что морских животных для катка купили на местном рынке, и они уже были мертвы, а потом заморожены.