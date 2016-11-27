В Нидерландах из-за птичьего гриппа уничтожили почти 200 тысяч уток

Вирус был обнаружен в поселке Биддингхайзен в провинции Флеволанд в 70 км к востоку от Амстердама. Грипп коснулся шести фермерских хозяйств, передает русская служба Би-Би-Си.

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Вспышку острозаразного штамма H5N8 птичьего гриппа ранее обнаружили в Дании, Швеции, Германии и Финляндии, однако голландские власти не сообщили, какой именно штамм обнаружен у них на фермах.

Власть заявила, что проверяет птиц на фермах, расположенных в радиусе трех километров от места, где произошел первичный очаг, и ввела запрет на транспортировку продукции птицеводства в радиусе 10 км.

Птичий грипп - инфекционное вирусное заболевание домашней и дикой птицы. Впервые штамм H5N8 появился в Южной Корее в начале 2014 года.

Как правило, птичий грипп не передается людям.

Однако сотни людей умерли от штамма этого вируса H5N1 (в 2005-06 гг), заразившись им после прямого или вторичного контакта с инфицированной домашней птицей или изделиями птицеводства.

На сегодняшний день ни один человек не был инфицирован штаммом H5N8.

Вместе с тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что возможность передачи штамма вируса H5N8 человеку полностью исключить нельзя, хотя вероятность этого мала.