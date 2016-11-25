Одесские пожарные спасли от смерти женщину и ее трех шиншилл (видео)

Там загорелись домашние пожитки.

Соседи сообщили спасателям, что внутри могут быть люди. За считанные минуты пожарные вынесли на руках хозяйку квартиры.

Несмотря на тяжелое состояние женщины, она умоляла спасти от огня ее шиншилл. После того, как ее доставили в больницу, спасатели вытащили из огня и домашних любимцев.

Читайте такжеНа Львовщине в пожарах погибли трое человекНапомним, 18 ноября в центре Одессы злоумышленник поджег "коктейлем Молотова" помещение заведения "Лото-маркет", пострадали три женщины.

Во время совершения поджога в помещении указанного заведения находилось 17 человек.