Одесские пожарные спасли от смерти женщину и ее трех шиншилл (видео)
14:54, 25 ноября 2016Спасение видов
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Квартира на первом этаже трехэтажного дома в Одессе загорелась вечером.
Одесские пожарные спасли от смерти женщину и ее шиншилл
Там загорелись домашние пожитки.
Соседи сообщили спасателям, что внутри могут быть люди. За считанные минуты пожарные вынесли на руках хозяйку квартиры.
Несмотря на тяжелое состояние женщины, она умоляла спасти от огня ее шиншилл. После того, как ее доставили в больницу, спасатели вытащили из огня и домашних любимцев.
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Во время совершения поджога в помещении указанного заведения находилось 17 человек.
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