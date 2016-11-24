В американском зоопарке показали маленького леопарда (видео)
14:30, 24 ноября 2016Спасение видов
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В городе Брукфилд посетителям показали нового жителя - 4-месячного леопарда.
В американском зоопарке показали маленького леопарда / facebook.com, Brookfield Zoo
Это мальчик по имени Темур, который весит 10 килограммов, говорится в сюжете ТСН.
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На публике малыш появился с мамой. Сначала он не покидал ее ни на минуту и задевал лапами, но уже через несколько минут отошел и сам направился изучать местность.
Напомним, в чешском зоопарке Двур Кралове показали детеныша восточного черного носорога, появившегося на свет 12 октября этого года.
Пятнистая премьера: в американском зоопарке показали маленького леопарда
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