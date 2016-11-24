В американском зоопарке показали маленького леопарда (видео)

Это мальчик по имени Темур, который весит 10 килограммов, говорится в сюжете ТСН.

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На публике малыш появился с мамой. Сначала он не покидал ее ни на минуту и задевал лапами, но уже через несколько минут отошел и сам направился изучать местность.

Напомним, в чешском зоопарке Двур Кралове показали детеныша восточного черного носорога, появившегося на свет 12 октября этого года.