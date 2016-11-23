В Киевской области начали создавать охранные зоны вокруг гнезд краснокнижных птиц

Об этом сообщает Киевский эколого-культурный центр на своей странице в Facebook.

Сообщается, что данный лесхоз своим приказом от 16 ноября 2016 года создал на своей территории охранные зоны для гнезд 19 редких птиц (8 гнезд черного аиста, 2 гнезда малого подорлика, 1 гнездо большого подорлика, 4 гнезда змееяда и 4 мест гнездования серого журавля).

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"Следует особо отметить, что Тетеревский лесхоз-, по-видимому, один из самых передовых в Украине в плане охраны биоразнообразия. Он прошел международную лесную сертификацию FSC, взял на своей территории под охрану особо ценные лесные участки, а в 2016 г. пригласил харьковских орнитологов из национального парка Гомольшанские леса для учета гнезд краснокнижных птиц, заключив с ними хозтему. Именно эти материалы орнитологов и легли в приказ Тетеревского лесхоза от 16 ноября 2016 г., которым были выделены и утверждены охранные зоны вокруг гнезд краснокнижных птиц", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 октября 2016 года Кабинет министров утвердил новую редакцию Санитарных правил в лесах Украины, в которых ужесточаются нормы для выполнения санитарных рубок деревьев.