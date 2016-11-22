Неизвестные угрожали мужчине, который убил 90-килограммового сома в Киеве (видео)

На любителя такого вида охоты набросились защитники природы и чиновники. Неизвестные даже угрожали мужчине.

Варварством считает подводную охоту глава ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков. Называет его незаконным, ведь разрешение на такой вид охоты выдают частные клубы, а не государство.

Рыба была поймана в реке Десенка под Московским мостом в Киеве, возле ТЦ "Skymall".