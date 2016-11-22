Неизвестные угрожали мужчине, который убил 90-килограммового сома в Киеве (видео)
17:01, 22 ноября 2016Спасение видов
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Фотография с 90-килограммовым сомом, которого застрелил киевский подводный охотник, взорвала интернет и спровоцировала огромный скандал.
Неизвестные даже угрожали подводному охотнику / Фото: Ян Прошковский via Facebook
На любителя такого вида охоты набросились защитники природы и чиновники. Неизвестные даже угрожали мужчине.
Варварством считает подводную охоту глава ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков. Называет его незаконным, ведь разрешение на такой вид охоты выдают частные клубы, а не государство.
Рыба была поймана в реке Десенка под Московским мостом в Киеве, возле ТЦ "Skymall".
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