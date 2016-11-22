В "Борисполе" пограничники обнаружили четырех контрабандных соколов в сумке среди продуктов (фото, видео)

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Необычный товар – 4 соколов, нашли среди продуктов питания в одном из багажей. Для дальнего путешествия пернатые были размещены в специально обустроенной для перевозки животных коробке из фанеры", - говорится в сообщении.

Гражданин Украины объяснил, что перевезти птиц в Бейрут его попросило неизвестное лицо за вознаграждение в размере 100 долларов США. Также мужчина рассказал, что получил передачку на территории аэропорта, а о ее содержимом якобы ничего не знал.

Сообщается, что сейчас соколы изъяты и переданы представителям фискальной службы, на нарушителя составлены соответствующие документы о правонарушении.

Как сообщал УНИАН, в середине октября этого года в аэропорту "Борисполь" задержали двух граждан Украины, которые пытались перевезти в ОАЭ в ручной клади 8 краснокнижных соколов.