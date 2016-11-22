Более 50 стран одобрили план по сохранению рыбы-меч в Средиземном море

Соглашение было достигнуто на встрече Международной комиссии по охране атлантического тунца - организации, которая регулирует вопросы рыболовства, передает Русская служба BBC.

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План предусматривает систему квот по отлову рыбы-меч из Средиземного моря. Так, в 2017 году можно будет выловить 10,5 тысяч тонн рыбы, а затем - с 2018 по 2022 годы - эта квота будет ежегодно сокращаться на 3%.

В организации Oceana, которая занимается защитой мирового океана, заявили, что соглашение было заключено примерно на 10 лет позже, чем нужно.

Около 80% общего объема вылова рыбы в Средиземном море приходится на Европейский союз, который и предложил введение квот.

В официальном заявлении говорится, что ЕС взял на себя особую ответственность за сохранение рыбы-меч.

Как сообщал УНИАН, представители 24 стран и Евросоюза одобрили создание в Антарктическом океане крупнейшей в мире морской заповедной зоны.