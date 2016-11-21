В Национальном природном парке на Харьковщине пересчитают бобров
18:24, 21 ноября 2016Спасение видов
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В Национальном природном парке "Слобожанский" (Краснокутский р-н, Харьковская обл.) 22-27 ноября проведут V ежегодные учеты бобров.
На Харьковщине будут искать следы жизнедеятельности бобров: хатки, каналы, норы, кормовые участки / sq.com.ua
Об этом сообщили организаторы в социальных сетях. Учет проведут совместно с Национальным экологическим центром Украины и волонтерами, пишет sq.com.ua.
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Как отметили организаторы, волонтеров приглашают в рамках программы популяризации живой природы. Под руководством сотрудников парка волонтеров обучат методике учета бобров.
Они будут искать следы жизнедеятельности этих животных: хатки, каналы, норы, кормовые участки.
Кроме того, участникам учета покажут фильмы о бобрах.
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