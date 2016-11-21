В Национальном природном парке на Харьковщине пересчитают бобров

Об этом сообщили организаторы в социальных сетях. Учет проведут совместно с Национальным экологическим центром Украины и волонтерами, пишет sq.com.ua.

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Как отметили организаторы, волонтеров приглашают в рамках программы популяризации живой природы. Под руководством сотрудников парка волонтеров обучат методике учета бобров.

Они будут искать следы жизнедеятельности этих животных: хатки, каналы, норы, кормовые участки.

Кроме того, участникам учета покажут фильмы о бобрах.