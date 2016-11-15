В Новой Зеландии фермеры решились на спасение коров, оказавшихся в ловушке после землетрясения (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН на 1+1.

После многочисленных призывов спасти животных местные фермеры таки нашли путь, как освободить несчастных животных. Они выкопали тропу к ним и вывели мимо образовавшейся горы.

Видео с двумя взрослыми коровами и одним теленком вызвало настоящий фурор в интернете, но спасателям сначала надо было отыскать людей, прежде чем браться за животных.

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Коров уже вывезли в безопасные районы, дали напиться воды и помогают им преодолеть пережитый стресс.

Как сообщал Погода.УНИАН, 13 ноября в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,8, спровоцировавшее цунами, также в регионе было зафиксировано еще два подземных толчка.