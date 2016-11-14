В Киеве прошла акция с требованием повысить ответственность за жестокое обращение с животными (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, возле Комитетов Рады собрались около 20 участников акции. По их словам, законопроект №5119-1, принятия которого они требуют, устанавливает наказание до 8 лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.

Читайте такжеЗа последние 40 лет в мире стало на 60% меньше животных - доклад

Участники акции держали плакаты с лозунгами и призывами принять этот законопроект, а также с фотографиями жестоко убитых и искалеченных животных, в частности, это фото собаки, у которой нет передней части пасти.

На своих плакатах зоозащитники призывают руководителей фракций поддержать этот документ.

Некоторые участники акции держали в руках мягкие игрушки в виде животных.