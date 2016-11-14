В Киеве прошла акция с требованием повысить ответственность за жестокое обращение с животными (фото)
14:44, 14 ноября 2016Спасение видов
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Возле здания Комитетов Верховной Рады Украины, на Грушевского, 18/2, в понедельник, 14 ноября, прошла акция зоозащитников с требованием принять законопроект об усилении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.
Возле здания Комитетов Рады прошла акция зоозащитников / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, возле Комитетов Рады собрались около 20 участников акции. По их словам, законопроект №5119-1, принятия которого они требуют, устанавливает наказание до 8 лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.
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Участники акции держали плакаты с лозунгами и призывами принять этот законопроект, а также с фотографиями жестоко убитых и искалеченных животных, в частности, это фото собаки, у которой нет передней части пасти.
На своих плакатах зоозащитники призывают руководителей фракций поддержать этот документ.
Акция зоозащитников / УНИАН
Участники акциии требуют принять законопроект №5119-1 / УНИАН
Некоторые участники акции держали в руках мягкие игрушки в виде животных.
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