В Одессе посетителям зоопарка впервые показали амурских тигрят, занесенных в Красную книгу (видео)

Об этом сообщает ТСН.

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Пара хищников занесана в Красную книгу.

Все это время родители держали зверей в закрытом от посторонних глаз логове.

Наконец малышам разрешили поиграть в открытом вольере. Правда до сих пор работники зверинца не знают, какого они пола.