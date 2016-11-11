В Одессе посетителям зоопарка впервые показали амурских тигрят, занесенных в Красную книгу (видео)

15:12, 11 ноября 2016
Спасение видов
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Малыши родились месяц назад у пары хищников Тайги и Тайгера. 

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Об этом сообщает ТСН.

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Пара хищников занесана в Красную книгу.

Все это время родители держали зверей в закрытом от посторонних глаз логове.

Наконец малышам разрешили поиграть в открытом вольере. Правда до сих пор работники зверинца не знают, какого они пола.

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