Американские зоологи обнаружили в Африке сразу три новых вида птиц
17:44, 07 ноября 2016Спасение видов
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Новые виды были описаны в ходе экспедиции под руководством Гари Велкера, профессора Техасского университета A&M.
По словам ученых, два вида птиц были найдены в лесах на западе континента, один – в так называемой впадине Конго / Фото: Sergei Grits
Об этом они рассказали в работе, опубликованной в журнале Systematics and Biodiversity.
«Открытие этих трех видов – хороший пример того, как много неизвестного скрывается в лесах Афротропики (биогеографический регион Африки к югу от Сахары)», - пояснил автор.
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По словам ученых, два вида птиц были найдены в лесах на западе континента, один – в так называемой впадине Конго. Ученые обратили внимание на то, что первые два вида очень похожи друг на друга и обитают рядом в ареалах, не ограниченных естественными преградами.
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