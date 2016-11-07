Американские зоологи обнаружили в Африке сразу три новых вида птиц

Об этом они рассказали в работе, опубликованной в журнале Systematics and Biodiversity.

«Открытие этих трех видов – хороший пример того, как много неизвестного скрывается в лесах Афротропики (биогеографический регион Африки к югу от Сахары)», - пояснил автор.

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По словам ученых, два вида птиц были найдены в лесах на западе континента, один – в так называемой впадине Конго. Ученые обратили внимание на то, что первые два вида очень похожи друг на друга и обитают рядом в ареалах, не ограниченных естественными преградами.