Украинские волонтеры нашли новый дом за рубежом тысячам искалеченных собак (видео)

21:39, 03 ноября 2016
Спасение видов
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Бездомные животные-инвалиды благодаря днепровским волонтерам находят любящих хозяев в Европе.

Днепровские волонтеры нашли новый дом за рубежом тысячам искалеченных собак /

Об этом сообщает ТСН.

В Великобританию, Чехию и Голландию за пять лет успели отправить более двух тысяч собак, которых в Украине никто брать не захотел. 

В новых иностранных семьях больные четвероногие часто выздоравливают и, вопреки вердиктам ветеринар, живут полноценной жизнью.

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