Украинские волонтеры нашли новый дом за рубежом тысячам искалеченных собак (видео)

Об этом сообщает ТСН.

В Великобританию, Чехию и Голландию за пять лет успели отправить более двух тысяч собак, которых в Украине никто брать не захотел.

В новых иностранных семьях больные четвероногие часто выздоравливают и, вопреки вердиктам ветеринар, живут полноценной жизнью.