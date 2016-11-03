Украинские волонтеры нашли новый дом за рубежом тысячам искалеченных собак (видео)
21:39, 03 ноября 2016Спасение видов
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Бездомные животные-инвалиды благодаря днепровским волонтерам находят любящих хозяев в Европе.
В новых иностранных семьях больные четвероногие часто выздоравливают / скриншот
Об этом сообщает ТСН.
В Великобританию, Чехию и Голландию за пять лет успели отправить более двух тысяч собак, которых в Украине никто брать не захотел.
В новых иностранных семьях больные четвероногие часто выздоравливают и, вопреки вердиктам ветеринар, живут полноценной жизнью.
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