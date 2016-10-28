Харьковские полицейские нашли в посадке потрошенные трупы диких животных

Приехав на указанное место, в посадку в районе Белгородского шоссе, патрульные открыли один из мешков, сообщает Городской дозор со ссылкой на полицию города.

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Как отмечается, в нем оказались туши диких зверей без внутренних органов.

На место вызвана следственно-оперативная группа, сообщили в патрульной полиции.