Харьковские полицейские нашли в посадке потрошенные трупы диких животных
15:03, 28 октября 2016Спасение видов
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В 9:00, 28 октября, патрульные полицейские получили вызов по 102, о том что в посадке лежат якобы несколько мешков с обувью.
На место вызвана следственно-оперативная группа, сообщили в патрульной полиции / Патрульная полиция Харькова
Приехав на указанное место, в посадку в районе Белгородского шоссе, патрульные открыли один из мешков, сообщает Городской дозор со ссылкой на полицию города.
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Как отмечается, в нем оказались туши диких зверей без внутренних органов.
На место вызвана следственно-оперативная группа, сообщили в патрульной полиции.
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