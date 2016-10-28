Харьковские полицейские нашли в посадке потрошенные трупы диких животных

15:03, 28 октября 2016
Спасение видов
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В 9:00, 28 октября, патрульные полицейские получили вызов по 102, о том что в посадке лежат якобы несколько мешков с обувью.

На место вызвана следственно-оперативная группа, сообщили в патрульной полиции / Патрульная полиция Харькова

Приехав на указанное место, в посадку в районе Белгородского шоссе, патрульные открыли один из мешков, сообщает Городской дозор со ссылкой на полицию города.

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Как отмечается, в нем оказались туши диких зверей без внутренних органов.

На место вызвана следственно-оперативная группа, сообщили в патрульной полиции.

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