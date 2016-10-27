Сотрудники американского океанариума сшили гидрокостюм облысевшему пингвину (видео)

21:50, 27 октября 2016
Спасение видов
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Сотрудники американского океанариума SeaWorld в Орландо (штат Флорида) сшили гидрокостюм пингвину, потерявшему почти все перья из-за болезни. 

Фото: SeaWorld

Теперь птица может плавать в холодной воде и не мерзнуть, сообщает "112 Украина" со ссылкой на The Sun.

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Отмечается, что задача универсального гидрокостюма - регулировать температуру тела птицы, поскольку пингвину холодно пребывать в воде. Новый "наряд" не сковывает движения пингвина, в нем можно плавать, принимать пищу и даже спать.

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