Сотрудники американского океанариума сшили гидрокостюм облысевшему пингвину (видео)

Теперь птица может плавать в холодной воде и не мерзнуть, сообщает "112 Украина" со ссылкой на The Sun.

Читайте такжеВенский зоопарк представил публике птенца королевских пингвинов (фото, видео)

Отмечается, что задача универсального гидрокостюма - регулировать температуру тела птицы, поскольку пингвину холодно пребывать в воде. Новый "наряд" не сковывает движения пингвина, в нем можно плавать, принимать пищу и даже спать.