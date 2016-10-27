В чешском зоопарке показали детеныша редкого черного носорога (фото)

Как сообщается на сайте зоопарка, это уже третий рожденный в этом году на его территории черный носорог. Ранее там родились два самца, а теперь и самка. Таким образом, популяция восточного черного носорога в зоопарке Двур Кралове насчитывает 17 животных, и она является крупнейшей группой, выращенной в Европе.

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Отметим, в дикой природе восточные черные носороги находятся на грани исчезновения, так как их популяция постоянно страдает от действий браконьеров – за последние три поколения она сократилась на 90%. На данный момент восточных черных носорогов можно встретить в Кении, Танзании и ЮАР. В 2010-м году их насчитывалось не более 740 особей в дикой природе.

Как сообщал УНИАН, в конце августа в израильском заповеднике показали новорожденного белого носорога.