За последние 40 лет в мире стало на 60% меньше животных - доклад
Популяция млекопитающих, птиц, рыб, амфибий и рептилий с 1970 года сократилась практически на 60%.
Об этом говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF), сообщает ВВС.
Фонд совместно с Зоологическим обществом Лондона рассчитывает индекс, который отражает численность различных видов животных. С 1970 по 2012 год индекс снизился на 58%.
В фонде уверены, что к 2020 году индекс снизится на 67% по сравнению с 1970 годом.
В WWF объясняют сокращение популяций животных деятельностью человека. Люди забирают все больше земли для фермерской деятельности и строительства городов.
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Причиной вымирания животных становится загрязнение окружающей среды, изменение климата, охота, а также внесение в среду человеком нетипичных для данной местности растений и животных.
"Мы входим в новую эру истории Земли - антропоцен", - заявил генеральный директор WWF Марко Ламбертини. Этим термином называют геологическую эпоху, в которой экосистема планеты зависит от человеческой активности.
В докладе говорится, что биологическое разнообразие является основой здоровых лесов, рек и океанов.
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Согласно докладу, наибольшие потери понесли животные, живущие в озерах, реках и на болотах. За 40 лет популяции животных, живущих в пресной воде, сократились на 81%.
В частности, в фонде отметили значительное сокращение численности слонов в Африке, а также акул из-за слишком активного вылова рыбы.
Как сообщал УНИАН, согласно докладу ученых, снежный барс вымирает из-за конфликта с человеком и браконьеров.