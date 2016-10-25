Спасти кита: в Китае выпустили в водоем 5-метровое животное, которое едва не погибло под палящим солнцем (видео)

Животное едва дышало из-за пребывания под палящим солнцем и обезвоживания.

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Сначала даже приблизиться к киту было сложно, потому что при любых попытках он отпугивал хвостом. В итоге люди начали обливать его водой и вырыли ров, через который животное смогло снова попасть в водоем.

В целом спасательная операция длилась час.

Ранее УНИАН сообщал, что в 2015 году морские зверобои из коренных жителей Чукотского автономного округа России убили 125 серых китов, перевыполнив установленную квоту на 104%.