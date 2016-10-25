Спасти кита: в Китае выпустили в водоем 5-метровое животное, которое едва не погибло под палящим солнцем (видео)
14:16, 25 октября 2016Спасение видов
587
Люди нашли кита на юге Китая в нескольких метрах от береговой линии.
На юге Китая спасли кита / Скриншот
Животное едва дышало из-за пребывания под палящим солнцем и обезвоживания.
Читайте такжеСпасатель рассказал подробности освобождения косатки: "в какой-то момент кит заплакал"
Сначала даже приблизиться к киту было сложно, потому что при любых попытках он отпугивал хвостом. В итоге люди начали обливать его водой и вырыли ров, через который животное смогло снова попасть в водоем.
В целом спасательная операция длилась час.
Ранее УНИАН сообщал, что в 2015 году морские зверобои из коренных жителей Чукотского автономного округа России убили 125 серых китов, перевыполнив установленную квоту на 104%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter