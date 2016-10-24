Британский зоопарк накормил своих подопечных особым лакомством к Хэллоуину (фото)
16:29, 24 октября 2016Спасение видов
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Лакомство в виде хэллоуинских тыкв получили сурикаты, пантера, красная панда, андский медведь и другие животные британского зоопарка.
Сурикаты в зоопарке Честера / Фото REUTERS
Накануне Хэллоуина в зоопарке британского города Честер питомцев накормили лакомством в виде так называемых светильников Джека - тыкв с вырезанными зловещими лицами, традиционных для этого праздника.
Хэллоуин, также известный как День всех святых, отмечают 31 октября в большинстве англоязычных стран. Однако в последнее время он стал широко популярен и во многих других странах, в том числе и в Украине.
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