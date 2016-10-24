Британский зоопарк накормил своих подопечных особым лакомством к Хэллоуину (фото)

Накануне Хэллоуина в зоопарке британского города Честер питомцев накормили лакомством в виде так называемых светильников Джека - тыкв с вырезанными зловещими лицами, традиционных для этого праздника.

Хэллоуин, также известный как День всех святых, отмечают 31 октября в большинстве англоязычных стран. Однако в последнее время он стал широко популярен и во многих других странах, в том числе и в Украине.