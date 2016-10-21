В Индии застрелили тигрицу-людоедку, от лап которой погибли по меньшей мере два человека и 5 пострадали

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Предположительно, в результате нападений тигрицы погибли два человека и были ранены еще пятеро в штате Уттаракханд.

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Животное часто появлялось на полях, из-за этого в сельских районах штата началась паника: фермеры боялись собирать урожай.

Местный чиновник рассказал BBC, что власти приняли решение убить животное после нескольких неудачных попыток усыпить его. По его словам, тигрица стала слишком опасной.

Неуловимое животное удалось поймать лишь с помощью вертолетов и беспилотников.

В Индии сохранилась одна из крупнейших популяций тигров в мире.