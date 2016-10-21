Снежный барс вымирает из-за конфликта с человеком и браконьеров – доклад

По данным нового доклада, подготовленного независимой программой мониторинга торговли дикими видами фауны и флоры TRAFFIC, сейчас на воле осталось всего четыре тысячи снежных барсов, редко попадающих на глаза людям, сообщает ВВС.

Снежные барсы проживают в горных районах Гималаев и Тибетского нагорья на территории 12 стран, включая Китай, Бутан, Непал, Индию, Пакистан, Монголию, Таджикистан и Россию. Обычно они живут на высоте от 1000 до 5400 метров над уровнем моря.

Снежные барсы или ирбисы являются кочевыми хищниками и могут запросто разделаться с животными, в три раза превосходящими их по размеру. Обычно они охотятся на голубых баранов, горных козлов и других мелких животных, но порой нападают на домашних овец или более крупную домашнюю скотину, что делает их самих уязвимыми перед фермерами.

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Согласно новому исследованию, от 221 до 450 снежных барсов ежегодно, начиная с 2008 года, погибают от рук человека. Авторы при этом указывают, что это число может быть существенно выше, и основная тому причина - конфликт человека и дикой природы.

"Мы полагаем, что по данным наблюдений, конфискационных отчетов и мнений экспертов, большая часть (убийств барсов) по-прежнему происходит из мести", - говорит Джеймс Комптон из программы TRAFFIC.

"Одним из самых действенных способов остановить это является лучшая защита домашнего скота в тех весьма удаленных районах, где проживают кочевые народы, имеющие гурты домашней скотины, потому что именно из-за этого и происходит противостояние", - объясняет специалист.

Более 90% случаев браконьерства приходится на пять стран - Китай, Монголию, Пакистан, Индию и Таджикистан. В докладе отмечается, что лишь 21% снежных барсов уничтожаются специально для последующей продажи шкуры, меха и костей, хотя, похоже, что подобного рода незаконная торговля растет.

"Снежный барс не часто попадает на рынок, однако авторы доклада приходят к выводу, что часто торговцы просто пользуются случаем и если снежного барса убивают и его шкура или другие части можно продать, то получается, что вроде ты получил назад деньги за потерю своего скота", - говорит Комптон.

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Также отмечается, что беспокойство вызывает рост незаконной торговли шкурами и костями снежного барса посредством соцсетей и торговых интернет-порталов, поскольку спросом пользуется не только мех барса, но также его когти и зубы, якобы имеющие лечебные свойства.

Поскольку примерно треть популяции снежных барсов живет в приграничных районах, где последние годы участились конфликты, доклад призывает к более тесному межгосударственному сотрудничеству, особенно в правовой сфере. В настоящий момент лишь четвертая часть всех случаев браконьерства расследуются.

"Даже если сократится спрос на мех снежного барса, все равно его уничтожение продолжится до тех пор, пока мы не будем работать сообща, чтобы свести на нет конфликт человека и дикой природы, и сделаем все, чтобы горные народности могли сосуществовать со снежными барсами", - говорит один из соавторов доклада Риши Шарма из Всемирного Фонда дикой природы.

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"Выплаты компенсаций и современные загоны для скота, защищающие от хищников, конечно, помогают, но нам необходимо как можно скорее охватить все поселения, чтобы помочь им и снежным барсам - по всему азиатскому высокогорью", - добавляет Шарма.

В то же время в Киргизии благодаря совместной инициативе властей и специалистов по охране природы бывшая охотничья база в Шамши была превращена в заповедник дикой природы. Увеличение поголовья горных козлов также привело к тому, что в этой местности стало появляться больше снежных барсов.

"Первые снимки, полученные скрытой камерой, служат убедительным свидетельством того, что если мы будем работать сообща, мы сможем сделать безопасными оазисы дикой природы, чтобы такие виды, как снежный барс, получили необходимую им для выживания защиту", - говорит Салли Кейс из Фонда Дэвида Шепперда, который работает сообща с киргизскими властями и Фондом снежного барса по развитию заповедника Шамши.

Несмотря на то, что заповедник очень небольшой, чтобы принять у себя большую популяцию барсов, все же он может послужить основой для создания в будущем более обширной зоны обитания этих редких животных.

"Мы рады видеть, что снежный барс уже есть в Шамши, - говорит Алмаз Музаев из киргизского управления по рациональному использованию природных ресурсов. - Эта большая кошка является важной частью нашей национальной культуры и наследия, и мы намерены обеспечить защиту этому зверю".