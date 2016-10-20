В столичном зоопарке животных переводят в теплые вольеры (видео)

Под обогревателями и теплыми батареями уже отогреваются черепахи, рептилии, птицы, обезьяны и жирафы. Для них 15 градусов тепла - уже зима. А вот слон Хорас до сих пор гуляет на улице. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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У зверинца есть собственная котельная, поэтому отопление включают именно тогда, когда нужно, и в необходимых вольерах. Тело подали еще 10 дней назад.