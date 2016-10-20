В столичном зоопарке животных переводят в теплые вольеры (видео)
20:34, 20 октября 2016Спасение видов
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На улице до морозов останутся львы, медведи и олени.
В столичном зоопарке животных переводят в теплых вольеров / УНИАН
Под обогревателями и теплыми батареями уже отогреваются черепахи, рептилии, птицы, обезьяны и жирафы. Для них 15 градусов тепла - уже зима. А вот слон Хорас до сих пор гуляет на улице. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В столичном зоопарке животных переводят в теплые вольеры
У зверинца есть собственная котельная, поэтому отопление включают именно тогда, когда нужно, и в необходимых вольерах. Тело подали еще 10 дней назад.
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