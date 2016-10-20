Чикаго, Нью-Йорк и Вашингтон возглавили рейтинг городов США с наибольшим количеством крыс

Как сообщила телекомпания NBC, перечень, в который вошли 50 городов США, составлен компанией Orkin, которая с 1901 года занимается вопросами защиты домов от грызунов и насекомых, пишет ТАСС.

При его составлении сотрудники компании учитывали число поступивших в каждом из этих городов обращений с просьбой о дезинфекции помещений.

Чикаго возглавляет перечень второй год подряд, а Нью-Йорк, по сообщению телекомпании, сейчас обрел сомнительную честь называться вторым в стране городом по масштабам распространения крыс. В первую десятку вошли Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Балтимор, Филадельфия, "города-близнецы" Миннеаполис и Сент-Пол, а также Детройт и Денвер.

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Жителям Нью-Йорка не приходится удивляться тому, что город занял второе место в списке, отмечалось в репортаже NBC. Только в прошлом году в городские службы поступило 29 314 жалоб на засилье грызунов, а в нынешнем году этот рекорд, похоже, будет побит.

По данным компании Orkin, которая проводила собственное исследование проблемы, "около 40% опрошенных заявили, что у них в помещениях в какой-то момент находились крысы".