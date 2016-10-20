Киевский зоопарк получил возможность вернуться в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов

Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.

Членство в ассоциации предоставит столичному зоопарку возможность обмениваться животными с другими зоопарками Европы, участвовать в международных программах разведения животных и обмениваться опытом с другими членами ассоциации.

Отметим, Киевский зоопарк был исключен из EAZA в октябре 2007 года за жестокое обращение с животными, плохие условия их содержания и отсутствие квалифицированного руководства. Во времена президентства Януковича вокруг зоопарка было немало негативных разговоров – начиная от плохих условий содержания животных и заканчивая огромным уровнем коррупции.

Осенью 2014 года столичный зоопарк возглавил Кирилл Трантин, который среди прочего начал активно проводить работу по возвращению в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов.

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Как сообщал УНИАН, в июле 2016 года была представлена концепция обновления Киевского зоопарка. Смета реконструкции зоопарка, по предварительным оценкам, составляет около 300 миллионов гривен.

Директор Киевского зоопарка Кирилл Трантин отметил, что концепция реконструкции зоопарка предусматривает применение принципа географического зонирования. Так на карте столичного зверинца появится "Африканская саванна". Кроме того, будет сформирована "Долина слонов" на территории Шулявской балки.

Также в Киевском зверинце планируют открытие новой экспозиции с пингвинами, реконструированного и усовершенствованного острова хищников и авиарий, должен появиться новый вольер с хорошими условиями для всех приматов.